Scarlett Johansson | l' amicizia con Chris Evans | Lavoriamo insieme da quando avevo 17 anni

Leggi su movieplayer

(Di sabato 26 giugno 2021)ha parlato della forteche la lega adall'età di 17e delle collaborazioni lavorative, anche con i Marvel Studios, che hanno portato avanti. In occasione della sua partecipazione al podcast The Jess Cagle Podcast,ha parlato della lungache la lega adall'età di 17e delle collaborazioni lavorative che i due hanno portato avanti. In attesa del debutto ...