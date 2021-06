Scandalo nel governo, si dimette il Ministro della Salute di Boris Johnson dopo le foto in cui bacia l’amante (Di sabato 26 giugno 2021) Grande Scandalo nel Regno Unito, già alle prese con la variante Delta del Covid-19 che ha fatto nuovamente impennare la curva dei contagi. Ieri sono state divulgate alcune foto che ritraggono il Ministro della Salute Matt Hancock baciare l’amante, fatta assumere da lui stesso. Inoltre, l’indignazione riguarda anche la violazione delle norme anti-Covid che da Ministro ha ripetutamente chiesto di rispettare. Oggi, ha rassegnato le sue dimissioni. UK, si dimette il Ministro della Salute ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 giugno 2021) Grandenel Regno Unito, già alle prese con la variante Delta del Covid-19 che ha fatto nuovamente impennare la curva dei contagi. Ieri sono state divulgate alcuneche ritraggono ilMatt Hancockre, fatta assumere da lui stesso. Inoltre, l’indignazione riguarda anche la violazione delle norme anti-Covid che daha ripetutamente chiesto di rispettare. Oggi, ha rassegnato le sue dimissioni. UK, siil...

