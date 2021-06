Sblocco dei licenziamenti, allarme dei sindacati. Il Ministro non si nasconde: “Il rischio sociale esiste” (Di sabato 26 giugno 2021) La data della fine del blocco dei licenziamenti si avvicina: il 30 giugno la tutela calata dall’alto per impedire alle imprese di licenziare i propri dipendenti durante la pandemia scadrà e sono molte le associazioni sindacali scese oggi in piazza per lanciare l’allarme. Si ritiene infatti che tra pochi giorni potrebbe scoppiare una bomba sociale di grosse dimensioni: un rischio non nascosto dallo stesso Ministro per il Lavoro. Cgil, Cisl e Uil in piazza contro lo Sblocco dei licenziamenti dal 1 luglio Manifestazioni unitarie dei principali gruppi sindacali si sono ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 giugno 2021) La data della fine del blocco deisi avvicina: il 30 giugno la tutela calata dall’alto per impedire alle imprese di licenziare i propri dipendenti durante la pandemia scadrà e sono molte le associazioni sindacali scese oggi in piazza per lanciare l’. Si ritiene infatti che tra pochi giorni potrebbe scoppiare una bombadi grosse dimensioni: unnon nascosto dallo stessoper il Lavoro. Cgil, Cisl e Uil in piazza contro lodeidal 1 luglio Manifestazioni unitarie dei principali gruppi sindacali si sono ...

