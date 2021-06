Sbarchi senza sosta, ma per la Lamorgese l’emergenza non esiste. Meloni: «C’è chi non vuole vederla» (Di sabato 26 giugno 2021) Sbarchi senza sosta in Sicilia. Lampedusa al collasso, bomba sociale e sanitaria ma per il Viminale va tutto bene. Parlare di emergenza è una fake news. “Oggi sono 19mila circa gli arrivi in Italia” ha detto il ministro Lamorgese dai microfoni di Sky Tg24. “Parlare di emergenza mi pare esagerato, vuol dire non ricordare i numeri degli anni passati. Quando si arrivava anche a 250mila arrivi annui“. Sbarchi, per la Lamorgese il problema non c’è Parole che fanno indignare Giorgia Meloni. Ancora più gravi dopo il benservito dell’Europa che ha deciso di fatto di lasciare ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021)in Sicilia. Lampedusa al collasso, bomba sociale e sanitaria ma per il Viminale va tutto bene. Parlare di emergenza è una fake news. “Oggi sono 19mila circa gli arrivi in Italia” ha detto il ministrodai microfoni di Sky Tg24. “Parlare di emergenza mi pare esagerato, vuol dire non ricordare i numeri degli anni passati. Quando si arrivava anche a 250mila arrivi annui“., per lail problema non c’è Parole che fanno indignare Giorgia. Ancora più gravi dopo il benservito dell’Europa che ha deciso di fatto di lasciare ...

