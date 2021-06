Sapete che fine ha fatto la cantante Alexia? Il motivo per cui è sparita è incredibile (Di sabato 26 giugno 2021) Che cosa può aver spinto la cantante ligure a ritirarsi quasi completamente dalle scene? Vediamo i dettagli. Alexia, cantante e autrice, forse la ricorda maggiormente chi oggi ha trent’anni o… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 26 giugno 2021) Che cosa può aver spinto laligure a ritirarsi quasi completamente dalle scene? Vediamo i dettagli.e autrice, forse la ricorda maggiormente chi oggi ha trent’anni o… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AzzolinaLucia : Sapete che il Pnrr, capitolo Istruzione, è rimasto sostanzialmente identico a quello a cui avevo lavorato da Minist… - rubio_chef : Cara @Elodiedipa sei a conoscenza della #Nakba? Caro @alecattelan sai che Israele occupa la Palestina dal 1948 e gl… - capuanogio : Angela #Merkel: #EURO2020 si svolge anche in una zona di varianti #Covid e come sapete tutti coloro che viaggiano… - 18_agosto : RT @GiancarloDeRisi: Sapete di quanto è stato il 'buco' emergenziale lasciato dalla ex gestione Arcuri, l'amico di Dalema e di Conte? È di… - ChiaDjCGS : Oh ma sapete che a insultare i petamobili e i go solo quasi mi sento rinata? ?? Ve lo consiglio, vi passa tutta la d… -