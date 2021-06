San Severo | agguato al quartiere San Bernardino | sparatoria | due feriti

(Di sabato 26 giugno 2021) Paura ieri sera a San(Fg) dove due persone sono rimaste ferite in seguito ad alcuni colpi di arma da fuoco esplosi nelSan. L'è avvenuto in strada, e i due...

Advertising

immediatonet : ?? La mala torna a sparare a San Severo, agguato nel quartiere San Bernardino. Due persone ferite trasportate in osp… - LaGazzettaWeb : San Severo (Fg), agguato al quartiere San Bernardino: sparatoria, due feriti - SanSeveroNews : L’Associazione TESSITURE CULTURALI affiliata ARCI presenta la prima edizione di : SAN SEVERO SVELATA “SERATA A PA… - carla08_m : voglio andare a San Severo a trovare @Antoisalarrie e Dante???? - LizadiGennaro : @Ivan__soli Sono nipote di Capomastro mio nonno ha costruito metà cimitero monumentale di Milano e tutto il cimite… -

Ultime Notizie dalla rete : San Severo

La Gazzetta del Mezzogiorno

Paura ieri sera a(Fg) dove due persone sono rimaste ferite in seguito ad alcuni colpi di arma da fuoco esplosi nel quartiereBernardino. L'agguato è avvenuto in strada, e i due feriti si trovano in ...... Torino, Bologna e Pescara, da cui si potranno raggiungere, più volte al giorno, anche Manfredonia e, nell'entroterra, Cerignola,Giovanni Rotondo e. BAT: Margherita di Savoia entra ...San Severo, 26/06/2021 – (foggiatoday) Si torna a sparare a San Severo, dove due persone sono rimaste ferite da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi al quartiere ‘San Bernardino’. Il fatto è successo ...Paura ieri sera a San Severo (Fg) dove due persone sono rimaste ferite in seguito ad alcuni colpi di arma da fuoco esplosi nel quartiere San Bernardino. L'agguato è avvenuto in strada, e i due feriti ...