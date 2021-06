San Pietroburgo, record di morti per Covid nel mezzo degli Europei. Contagi tra i tifosi tornati in Finlandia dopo le partite in Russia (Di sabato 26 giugno 2021) Ha già ospitato sei partite di Euro 2020 ed è lì che venerdì si disputerà un quarto di finale. Ma San Pietroburgo nelle ultime 24 ore ha riportato il più alto numero giornaliero di morti per Covid-19 in una città russa dall’inizio della pandemia. Sono 107 i decessi dovuti a Sars-Cov-2 nell’ultima giornata, mentre il Paese viene travolto dalla variante Delta registrando il record di vittime da gennaio. La diffusione del virus si è ripercossa anche sui tifosi di calcio tornati in Finlandia a seguito della partita degli ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Ha già ospitato seidi Euro 2020 ed è lì che venerdì si disputerà un quarto di finale. Ma Sannelle ultime 24 ore ha riportato il più alto numero giornaliero diper-19 in una città russa dall’inizio della pandemia. Sono 107 i decessi dovuti a Sars-Cov-2 nell’ultima giornata, mentre il Paese viene travolto dalla variante Delta registrando ildi vittime da gennaio. La diffusione del virus si è ripercossa anche suidi calcioina seguito della partita...

