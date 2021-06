Samonà “Beni Culturali strategici per la Sicilia” (Di sabato 26 giugno 2021) “I tre anni di attività sono contrassegnati da una grande programmazione sui Beni Culturali che finalmente sono tornati strategici in Sicilia e non sono più un inutile orpello come qualcuno in passato pensava. strategici vuol dire che sono diventati Beni da offrire al mondo quale carta economica da giocare e spendere”. Lo ha detto all’Italpress l’assessore ai Beni Culturali della regione Siciliana Alberto Samonà a margine dei lavori del convegno dal titolo “Il governo della Regione- Tre anni di lavoro per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 giugno 2021) “I tre anni di attività sono contrassegnati da una grande programmazione suiche finalmente sono tornatiine non sono più un inutile orpello come qualcuno in passato pensava.vuol dire che sono diventatida offrire al mondo quale carta economica da giocare e spendere”. Lo ha detto all’Italpress l’assessore aidella regionena Albertoa margine dei lavori del convegno dal titolo “Il governo della Regione- Tre anni di lavoro per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Samonà Beni Palermo - Intitolare Palchetto della musica a Giuni Russo, la proposta dell'assessore Samonà Alberto Samonà , Assessore ai Beni culturali e dell'Identità siciliana, a seguito del successo di una petizione dei giorni scorsi dell'associazione GiuniRussoArte , ha mandato una nota al Comune di Palermo , ...

Tre anni di lavoro per la Sicilia - L'evento del governo regionale per ricordare il lavoro svolto ... alle prese con il rilancio di un nuovo ambientalismo meno ideologico e riformatore nella legislazione regionale, dell'assessore ai Beni culturali e all'identità siciliana, Alberto Samonà , alla ...

