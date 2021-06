Saman e la denuncia contro i genitori prima della sua scomparsa: nuove rivelazioni sul caso (Di sabato 26 giugno 2021) Saman aveva deciso di sporgere denuncia contro i genitori prima della sua scomparsa: questo emergerebbe nell’ambito dell’inchiesta sul presunto omicidio aperta dalla Procura di Reggio Emilia. La ragazza, pochi giorni prima di sparire nel nulla a Novellara, avrebbe fatto alcune dichiarazioni allarmanti. Saman Abbas, l’ombra di una denuncia contro i genitori prima di sparire “Sono intenzionata a presentare denuncia contro i miei ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 giugno 2021)aveva deciso di sporgeresua: questo emergerebbe nell’ambito dell’inchiesta sul presunto omicidio aperta dalla Procura di Reggio Emilia. La ragazza, pochi giornidi sparire nel nulla a Novellara, avrebbe fatto alcune dichiarazioni allarmanti.Abbas, l’ombra di unadi sparire “Sono intenzionata a presentarei miei ...

Advertising

zazoomblog : La denuncia di Saman contro i genitori (sette giorni prima di sparire): «Trattengono i miei documenti sono chiusi a… - zazoomblog : La denuncia di Saman contro i genitori (sette giorni prima di sparire): «Trattengono i miei documenti sono chiusi a… - Open_gol : Le parole di Saman: «In comunità mi sentivo come reclusa, non potevo condurre una vita normale e non potevo lavorar… - SilviaZuccotti : RT @QuartoGrado: In esclusiva a #Quartogrado l'ultima denuncia contro i genitori che Saman aveva presentato 8 giorni prima della scomparsa… - QuartoGrado : In esclusiva a #Quartogrado l'ultima denuncia contro i genitori che Saman aveva presentato 8 giorni prima della sco… -