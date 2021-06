Salvatore Petrella eletto presidente provinciale di Confesercenti Caserta

(Di sabato 26 giugno 2021) L’assemblea diha, imprenditore 44enne impegnato nel settore agenzie immobiliari. Hanno partecipato ai lavori, oltre ai 51 delegati (molti in presenza ed altri collegati attraverso la piattaforma digitale), ilRegionale Vicenzo Schiavo ed il direttore regionale Pasquale Giglio. “Sono onorato di presiedere l’assembleanell’anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario della nascita die ringrazio tutti i delegati ...

