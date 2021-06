Ruba energia elettrica per 6 anni con il rischio di rimanere folgorato | 44enne denunciato dai carabinieri

(Di sabato 26 giugno 2021)per averto per seil'. I tecnici della rete di distribuzione gli avevano chiuso l'utenza per morosità già da sei, ma l'uomo, un operaiodi Treglio, ...

Advertising

AnnaCountessK : RT @DavLucia: Buongiorno @Rebeka80721106 #AmiciDelCondominioDiScrivoArte al profumo di caffè,al primo pensiero che ci ruba un sorriso,ke c… - Rebeka80721106 : RT @DavLucia: Buongiorno @Rebeka80721106 #AmiciDelCondominioDiScrivoArte al profumo di caffè,al primo pensiero che ci ruba un sorriso,ke c… - Salvado96043056 : RT @DavLucia: Buongiorno @Rebeka80721106 #AmiciDelCondominioDiScrivoArte al profumo di caffè,al primo pensiero che ci ruba un sorriso,ke c… - DavLucia : Buongiorno @Rebeka80721106 #AmiciDelCondominioDiScrivoArte al profumo di caffè,al primo pensiero che ci ruba un so… - Frances24276848 : Qualcuno sa dirmi se è stato inquisito per manomissione di sigilli e magari anche per altri eventuali reati (furto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba energia

ChietiToday

I carabinieri della stazione di San Vito Chietino hanno denunciato l'uomo in stato di libertà per furto aggravato dielettrica. I tecnici della rete di distribuzione hanno riscontrato un ...Cancro: Il lavoro timolta, e sembra che tu abbia poco tempo per le relazioni. Tuttavia, devi cercare di bilanciare le due cose. 1 / 2 Continua ...San Vito Chietino: ruba energia elettrica, denunciato operaio residente a Treglio. I tecnici gli avevano chiuso l’utenza per morosità 6 anni fa, ma il 44enne ha creato un ponte elettrico artigianale d ...Venti anni fa era riuscito a rubare a Milwaukee (Usa) una delle auto più rare al mondo, una Talbot Lago T150CSS Teadrop coupè del 1938, una dei soli 16 modelli al mondo. L'aveva smontata e nascosta de ...