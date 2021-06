**Roma: spari contro l'auto della fidanzata del 'Brasiliano', indaga Polizia** (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - Quattro fori di proiettili sull'auto di Massimiliano Minnocci, noto come ‘il Brasiliano' e un altro colpo di pistola su un muro accanto: a denunciare l'accaduto è stato lo stesso influencer di Pietralata che questa mattina alle 6 ha chiamato la Polizia. Giunti sotto casa dell'uomo, in via Matteo Dondi, gli agenti hanno subito proceduto con i primi accertamenti. All'interno dell'auto c'era l'autobiografia di Minnocci, con una scritta sulla copertina, ‘fatti i c… tuoi'. L'uomo e la sua compagna ha sporto denuncia. La Polizia scientifica ha disposto il sequestro dell'auto per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - Quattro fori di proiettili sull'di Massimiliano Minnocci, noto come ‘il' e un altro colpo di pistola su un muro accanto: a denunciare l'accaduto è stato lo stesso influencer di Pietralata che questa mattina alle 6 ha chiamato la Polizia. Giunti sotto casa dell'uomo, in via Matteo Dondi, gli agenti hanno subito proceduto con i primi accertamenti. All'interno dell'c'era l'biografia di Minnocci, con una scritta sulla copertina, ‘fatti i c… tuoi'. L'uomo e la sua compagna ha sporto denuncia. La Polizia scientifica ha disposto il sequestro dell'per ...

Advertising

LegaSalvini : ROMA, SPARI SUL JIHADISTA ALLA STAZIONE TERMINI. ORA LA SINISTRA NON CADA NEL RIDICOLO DANDO LA COLPA AL POLIZIOTTO - NicolaPorro : Il nostro @DelpapaMax pone due interrogativi sui fattaci di Roma. C’entra qualcosa la #jihad??? - DSantanche : Sembrava non fosse così, ci ho sperato, invece il poliziotto che a Roma ha sparato all’uomo armato sarà indagato pe… - romasulweb : Spari nella notte a Castelverde, Lega: “La sicurezza resta una chimera” - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Spari in periferia Roma, feriti 2 fratelli. Nella notte, terzo uomo soccorso con il volto tumefatto #ANSA -