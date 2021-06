Roma Pride, le testimonianze delle persone Lgbtq: “Ancora troppe discriminazioni, col ddl Zan ci sentiamo più protetti” – Video (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi in seguito alla nota del Vaticano, secondo la quale il disegno di legge Zan non rispetterebbe il Concordato tra Stato e Chiesa, le piazze italiane si sono riempite, in occasione del Pride, per chiedere a gran voce l’approvazione della legge contro le discriminazioni e la violenza basata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. ”Io mi sentirei molto più sicuro in un ambiente sapendo di essere tutelato dalla legge” – dichiara un partecipante alla manifestazione. ”Io sono trans e nei nostri confronti avvengono Ancora delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi in seguito alla nota del Vaticano, secondo la quale il disegno di legge Zan non rispetterebbe il Concordato tra Stato e Chiesa, le piazze italiane si sono riempite, in occasione del, per chiedere a gran voce l’approvazione della legge contro lee la violenza basata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. ”Io mi sentirei molto più sicuro in un ambiente sapendo di essere tutelato dalla legge” – dichiara un partecipante alla manifestazione. ”Io sono trans e nei nostri confronti avvengono...

gualtierieurope : Diritti, partecipazione, unità: buon Pride, #Roma #Pride2021 - Agenzia_Ansa : Dopo New York e Tel Aviv, oggi il Gay Pride si affaccerà in Italia, a Milano e Roma e sono in programma parate anch… - carmelitadurso : Oggi Roma e Milano saranno invase dall’onda arcobaleno in occasione dei #pride, che io sostengo e sosterrò sempre p… - ATattersail : RT @carmelitadurso: Oggi Roma e Milano saranno invase dall’onda arcobaleno in occasione dei #pride, che io sostengo e sosterrò sempre perch… - roseinvain : sto guardando le stories di gente al pride sia di Roma che Milano e sembra che la pandemia non sia mai esistita, ge… -