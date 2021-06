Roma | il punto sul mercato | vicini Xhaka e Rui Patricio | verso la rescissione Fazio | Pastore e Santon

(Di sabato 26 giugno 2021) Ildellaentra nel vivo. Il general manager Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la rosa di Mourinho e in questi giorni ha svolto numerosi incontri con agenti e intermediari. Per quanto riguarda ilin entrata si cerca un portiere, la scelta definitiva è caduta su Rui, scartato Gollini. Il L'articolo

Advertising

Antonio_Tajani : La stazione Termini è il punto di approdo di migliaia di turisti ogni giorno. E il primo impatto che si ha di #Roma… - F_DUva : Con l'approvazione del #PNRR segnata dalla visita a Roma di @vonderleyen si segna un punto di svolta per la ripresa… - SlobodanDIS : RT @Antonio_Tajani: La stazione Termini è il punto di approdo di migliaia di turisti ogni giorno. E il primo impatto che si ha di #Roma non… - alessio_lento : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma punto

QUOTIDIANO NAZIONALE

Tutta la merce rubata è stata riconsegnata alvendita., 26 giugno 2021- Tiberio Rabboni è stato confermato, per il prossimo triennio 2021 - 2024, presidente dell'OI ... Da questodi vista cercheremo, innanzitutto, di portare le necessità della filiera del ...Lazio a caccia di colpi da regalare a Sarri: il sogno è Brandt del Borussia Dortmund, per la difesa si avvicina Angileri del River Plate ...Il mercato della Roma entra nel vivo. Il general manager Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la rosa di Mourinho e in questi giorni ha svolto numerosi Gli aggiornamenti sul mercato dei giallorossi ...