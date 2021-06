Roma, bagno nella fontana di Piazza Navona. Michetti: «È un colpo al cuore». L’ira dei romani (video) (Di sabato 26 giugno 2021) «Il rispetto per la città di Roma parte dall’atteggiamento che si ha nei confronti dei suoi beni culturali. Che si vedano episodi come quello di ieri notte dove 5 ragazzi usano come vasca da bagno la fontana del Bernini a Piazza Navona. È un colpo al cuore». Lo scrive su Twitter il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti che ha allegato il video di cinque giovani che hanno fatto il bagno nella fontana di Piazza Navona. I giovani di varie ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021) «Il rispetto per la città diparte dall’atteggiamento che si ha nei confronti dei suoi beni culturali. Che si vedano episodi come quello di ieri notte dove 5 ragazzi usano come vasca daladel Bernini a. È unal». Lo scrive su Twitter il candidato sindaco del centrodestra Enricoche ha allegato ildi cinque giovani che hanno fatto ildi. I giovani di varie ...

Advertising

DonyGent : RT @EnricoMichetti: Il rispetto per la città di Roma parte dall’atteggiamento che sia ha nei confronti dei suoi beni culturali. Che si veda… - rontagnano : RT @EnricoMichetti: Il rispetto per la città di Roma parte dall’atteggiamento che sia ha nei confronti dei suoi beni culturali. Che si veda… - Kick57624616 : RT @EnricoMichetti: Il rispetto per la città di Roma parte dall’atteggiamento che sia ha nei confronti dei suoi beni culturali. Che si veda… - rosi0878 : RT @EnricoMichetti: Il rispetto per la città di Roma parte dall’atteggiamento che sia ha nei confronti dei suoi beni culturali. Che si veda… - ilcontegabry : RT @EnricoMichetti: Il rispetto per la città di Roma parte dall’atteggiamento che sia ha nei confronti dei suoi beni culturali. Che si veda… -