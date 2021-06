Roberta Lanfranchi | che fine ha fatto e com’è oggi | età | altezza | peso | marito dopo Pino Insegno | i 3 figli

Leggi su tuttivip

(Di sabato 26 giugno 2021) Non hain tempo a debuttare nei panni di ballerina, di famose trasmissioni come Non dimenticate lo spazzolino da denti e Buona Domenica, che Antonio Ricci l’ha subito chiamata per il suo longevo tg satirico.allora voleva solo ballare, in quanto studiava danza sin dai 4 anni, e invece è anche diventata un’indimenticabile velina di Striscia la notizia. Era il 1996 e, come spiegato,si è trovata nei seducenti panni di velina insieme alla bionda Marina Graziani. Quell’esperienza, durata fino al 1999, ha ufficialmente avviato la sua carriera nello spettacolo ...