Ringo Starr contro i sex toys Ring O per il nome simile: accordo raggiunto, tutti i dettagli Finisce con un accordo la battaglia legale di Ringo Starr contro i sex toys Ring O. Sì, perché l'ex batterista dei Beatles aveva intentato una causa contro la Pacific Coast Holdings per il lancio sul mercato dell'anello stimolante Ring O. Secondo i legali di Richard Starkey – e anche secondo l'artista – il nome del prodotto avrebbe creato confusione e fatto pensare che una delle attività dell'ex Beatles fosse, appunto, la produzione di oggetti per adulti. Tutto ha avuto inizio nel 2019, quando la Pacific Coast Holdings ...

