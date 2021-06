“Ridotta così dal mio fidanzato”. Volto tumefatto e lividi, la denuncia della cantante italiana (Di sabato 26 giugno 2021) Ha mostrato il Volto tumefatto in un videomessaggio che ha postato sul suo profilo social all’uscita dall’ospedale per raccontare la violenza subita da parte del compagno. “Oggi voglio metterci la faccia – dice l’artista – per denunciare pubblicamente quanto mi è accaduto. L’amore non è violenza, ricordate che l’amore è sostegno reciproco. Ricordate che non è colpa vostra, io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un’altra volta”. “Lotterò affinché nessuna persona si senta come me. La violenza, psicologia e fisica non dovrebbe esistere per nessuno. Se la mia denuncia può essere una ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Ha mostrato ilin un videomessaggio che ha postato sul suo profilo social all’uscita dall’ospedale per raccontare la violenza subita da parte del compagno. “Oggi voglio metterci la faccia – dice l’artista – perre pubblicamente quanto mi è accaduto. L’amore non è violenza, ricordate che l’amore è sostegno reciproco. Ricordate che non è colpa vostra, io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un’altra volta”. “Lotterò affinché nessuna persona si senta come me. La violenza, psicologia e fisica non dovrebbe esistere per nessuno. Se la miapuò essere una ...

Advertising

Saiax : RT @augustociardi75: La vicenda #BlackLivesMatter ovviamente è sfuggita di mano. Spero nella vita reale non siate così integralisti, in un… - TheOzymandhias : RT @augustociardi75: La vicenda #BlackLivesMatter ovviamente è sfuggita di mano. Spero nella vita reale non siate così integralisti, in un… - mikocult : i miss mikey non è più divertente due giorni senza leggere tokrev e mi sono ridotta così - alcarboni : RT @augustociardi75: La vicenda #BlackLivesMatter ovviamente è sfuggita di mano. Spero nella vita reale non siate così integralisti, in un… - vladimirmaccari : RT @augustociardi75: La vicenda #BlackLivesMatter ovviamente è sfuggita di mano. Spero nella vita reale non siate così integralisti, in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Ridotta così Cava de' Tirreni: tornano le ruspe, giù una casa a Breccelle Così ieri pomeriggio un signore cavese ha visto ridotta quella che doveva essere la sua abitazione, visto il grave problema abitativo in città, dove i prezzi per fitti ed acquisti sono alle stelle. ...

Riccione, tassa sui rifiuti: in consiglio comunale l'approvazione delle tariffe e delle agevolazioni per il 2021 ... o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione. La riduzione tariffaria è così articolata Riduzione del 6% della Tari ...

Per le tasse e le cartelle esattoriali è meglio farsi ‘finanziare’ dallo Stato Il Fatto Quotidiano ieri pomeriggio un signore cavese ha vistoquella che doveva essere la sua abitazione, visto il grave problema abitativo in città, dove i prezzi per fitti ed acquisti sono alle stelle. ...... o a esercitarla in formaanche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione. La riduzione tariffaria èarticolata Riduzione del 6% della Tari ...