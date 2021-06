Ricordate l’affascinante Lee Ryan dei “Blue”? Sono trascorsi ben 16 anni | oggi lo ritroviamo proprio così

Leggi su cityroma

(Di sabato 26 giugno 2021) È davvero impossibile dimenticare Leedei “”, ma com’è diventato? Dopo ben 16, loil giovanissimo? Com’è. Fonte Foto: Youtuberecentemente, vi abbiamo parlato di Brian della famosissima band “Backstreet Boys”, ma è davvero impossibile per noi non citare loro. Stiamo parlandodei “”. Entrati a far parte del panorama musicale nel lontano 2001, i cinque giovanissima ...