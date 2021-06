Riconosciuta la validità dell’Inchiesta diocesana di Maria Concetta Pantusa

(Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAirola (Bn) – Con decreto del 21 aprile 2021 la Congregazione delle Cause dei Santi ha riconosciuto la“sulla vita, le virtù, la fama di santità e dei segni” della Serva di Dio, madre di famiglia e terziaria francescana, nata Celico (CS) il 4 febbraio 1894 e morta ad Airola (BN) il 27 marzo 1953 all’età di 59 anni. Lagiuridica è la dichiarazione ufficiale che l’Inchiesta– aperta nella Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti sabato 10 ...

