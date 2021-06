Ricongiungimenti familiari, non per i palestinesi (Di sabato 26 giugno 2021) Nel 2009, giovani sposi, i palestinesi Taghrid Masalha e Amr Ayad, si immaginavano con un paio di figli, tranquilli e uniti per sempre. Le cose non sono andate come speravano e non per problemi sorti nella coppia. «Amr è della Cisgiordania, per un periodo ha lavorato in Israele ed è così che ci siamo conosciuti – racconta Taghrid, una maestra d’asilo della bassa Galilea -, una volta sposati pensavamo di abitare qui nel mio villaggio, eravamo sicuri che la legge … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 26 giugno 2021) Nel 2009, giovani sposi, iTaghrid Masalha e Amr Ayad, si immaginavano con un paio di figli, tranquilli e uniti per sempre. Le cose non sono andate come speravano e non per problemi sorti nella coppia. «Amr è della Cisgiordania, per un periodo ha lavorato in Israele ed è così che ci siamo conosciuti – racconta Taghrid, una maestra d’asilo della bassa Galilea -, una volta sposati pensavamo di abitare qui nel mio villaggio, eravamo sicuri che la legge … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

