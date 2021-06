Regolamento Italia-Austria: cosa succede in caso di pareggio ottavi Euro 2020 (Di sabato 26 giugno 2021) Tutto pronto per Italia-Austria, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. La partita vede gli azzurri favoriti, ma gli Austriaci hanno dimostrato di essere una rivale pericolosa. Ma andiamo a scoprire cosa dice il Regolamento per quanto riguarda la possibilità che ci sia una situazione di pareggio al 90?: ecco cosa succede. In caso di parità dopo i tempi regolamentari ecco i canonici due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere la parità, via libera ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Tutto pronto per, sfida valida per glidi finale di. La partita vede gli azzurri favoriti, ma glici hanno dimostrato di essere una rivale pericolosa. Ma andiamo a scopriredice ilper quanto riguarda la possibilità che ci sia una situazione dial 90?: ecco. Indi parità dopo i tempi regolamentari ecco i canonici due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere la parità, via libera ...

Advertising

simonebaldelli : Chiediamo di portare in Aula, dopo 9 mesi dal referendum, la proposta di riforma presentata da @forza_italia… - gercci1 : RT @luigiordano: @MarcoIaria1 Che pagliacciata! Poi #gravina si permette di parlare di superlega ecc. Pensasse sul serio a far rispettare i… - luigiordano : @MarcoIaria1 Che pagliacciata! Poi #gravina si permette di parlare di superlega ecc. Pensasse sul serio a far rispe… - lillydessi : Lupin - Parte 2: Regolamento di conti | Dietro le quinte | Netflix - Netflix Italia - DamageGi : RT @reteanimalista: BOTTICELLE. IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE IL NUOVO REGOLAMENTO CAPITOLINO. OIPA: «ORA SUBITO L’ORDINANZA ANTICALDO PER… -