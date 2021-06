Regolamento Galles-Danimarca: cosa succede in caso di pareggio, Euro 2020 (Di sabato 26 giugno 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Galles-Danimarca, match degli ottavi di finale di Euro 2020. Grande attesa per questa sfida da non perdere e in programma alle 18:00 di sabato 26 giugno nella cornice dell’Amsterdam Arena. Per la verità occorreranno novanta minuti, o forse più. Perché, come precisa il Regolamento Uefa, in caso di parità di punteggio al 90? saranno necessari due tempi supplementari da 15? e, eventualmente, i calci di rigore per determinare la squadra qualificata al prossimo turno del torneo continentale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match degli ottavi di finale di. Grande attesa per questa sfida da non perdere e in programma alle 18:00 di sabato 26 giugno nella cornice dell’Amsterdam Arena. Per la verità occorreranno novanta minuti, o forse più. Perché, come precisa ilUefa, indi parità di punteggio al 90? saranno necessari due tempi supplementari da 15? e, eventualmente, i calci di rigore per determinare la squadra qualificata al prossimo turno del torneo continentale. SportFace.

Advertising

mario7811 : @francescoceccot La.rai non e meglio per loro' in galles' sono interventi normali ma da regolamento e rosso. Ma perfavore. -