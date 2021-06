Regno Unito, si dimette il ministro della Salute Hancock: ha violato le restrizioni anti-Covid da lui imposte (Di sabato 26 giugno 2021) Il ministro britannico della Salute, Matt Hancock, ha annunciato le dimissioni dopo le immagini pubblicate ieri dal Sun che mostravano un bacio con la amante Gina Coladangelo, in violazione delle norme sul distanziamento sociale da lui stesso imposte contro il Covid. Hancock si era scusato e Downing Street aveva fatto sapere che il premier Boris Johnson aveva accettato le sue scuse, considerando «la questione chiusa», mentre l’opposizione ha continuato a chiedere la testa del ministro. Hancock era sotto tiro non tanto per «la vicenda ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) Ilbritannico, Matt, ha annunciato le dimissioni dopo le immagini pubblicate ieri dal Sun che mostravano un bacio con la amante Gina Coladangelo, in violazione delle norme sul distanziamento sociale da lui stessocontro ilsi era scusato e Downing Street aveva fatto sapere che il premier Boris Johnson aveva accettato le sue scuse, considerando «la questione chiusa», mentre l’opposizione ha continuato a chiedere la testa delera sotto tiro non tanto per «la vicenda ...

