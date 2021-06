Redfall è in sviluppo da quasi quattro anni, insieme a Deathloop – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 26 giugno 2021) A quanto pare lo sviluppo di Redfall va avanti da quasi quattro anni presso Arkane Studios, ed è stato portato avanti insieme a Deathloop.. Lo sviluppo di Redfall va avanti già da quasi quattro anni: stando ad alcuni curriculum, sembra che Arkane Studios abbia portato avanti due grossi progetti praticamente in contemporanea, questo e Deathloop. Annunciato all’E3 2021 con trailer e periodo di uscita, Redfall ci metterà al comando di un gruppo di cacciatori ... Leggi su helpmetech (Di sabato 26 giugno 2021) A quanto pare lodiva avanti dapresso Arkane Studios, ed è stato portato avanti.. Lodiva avanti già da: stando ad alcuni curriculum, sembra che Arkane Studios abbia portato avanti due grossi progetti praticamente in contemporanea, questo e. Annunciato all’E3 2021 con trailer e periodo di uscita,ci metterà al comando di un gruppo di cacciatori ...

Advertising

misteruplay2016 : Redfall, id Software sta aiutando Arkane Studios nello sviluppo dell’esclusiva Xbox - Eurogamer_it : #Redfall, id Software sta aiutando Arkane Studios nello sviluppo dell'esclusiva Xbox. - GameXperienceIT : Redfall è in sviluppo da quasi 4 anni, id Software sta aiutando Arkane - misteruplay2016 : Redfall, l’esclusiva Xbox di Arkane sarebbe in sviluppo dal 2017 - SpencerTakk : RT @Eurogamer_it: #Redfall, il nuovo sparatutto co-op di #Arkane sarebbe in sviluppo dal 2017. -