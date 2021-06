Rai – Calciomercato | “Il piano del Barcellona per Insigne Due nomi per sostituire Bakayoko”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 26 giugno 2021)Napoli con Ciro Venerato della Rai che dice: “Ilpensa seriamente a”. La notizia di un interessamento del club spagnolo perè stata lanciata già qualche giorno fa da Alfredo Pedullà. Secondo Venerato ilha unper Lorenzo. Il Barça in “questo momento non può fare operazioni perché ha tanti attaccanti in rosa, ma se dovessero uscire due tra Coutinho, Dembelé e Braitwaite allora sicuramente andrebbero su. La dirigenza sta aspettando il 1° luglio per il bilancio semestrale della ...