Raggi: “Continuità è la parola chiave. Dobbiamo proseguire il lavoro che abbiamo cominciato” (Di sabato 26 giugno 2021) ROMA – “Continuità è la parola chiave. Dobbiamo proseguire il lavoro che abbiamo cominciato”. Così la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, che ieri sera è stata a cena nel quartiere Tuscolano “insieme a tantissime persone che ringrazio per il loro affetto e sostegno”. La Raggi si ricandiderà per il secondo mandato sempre nelle file del Movimento 5 Stelle, ma non sarà sostenuta in questa corsa dal Pd che ha deciso di schierare a sua volta un proprio candidato: l’ex ministro dell’economia Roberto Gualtieri. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 giugno 2021) ROMA – “è lailche”. Così la sindaca uscente di Roma, Virginia, che ieri sera è stata a cena nel quartiere Tuscolano “insieme a tantissime persone che ringrazio per il loro affetto e sostegno”. Lasi ricandiderà per il secondo mandato sempre nelle file del Movimento 5 Stelle, ma non sarà sostenuta in questa corsa dal Pd che ha deciso di schierare a sua volta un proprio candidato: l’ex ministro dell’economia Roberto Gualtieri. L'articolo ...

Advertising

virginiaraggi : Ieri sera sono stata a cena nel quartiere Tuscolano, insieme a tantissime persone che ringrazio per il loro affetto… - SuperErmy : RT @virginiaraggi: Ieri sera sono stata a cena nel quartiere Tuscolano, insieme a tantissime persone che ringrazio per il loro affetto e so… - LuigiAssecasa : RT @virginiaraggi: Ieri sera sono stata a cena nel quartiere Tuscolano, insieme a tantissime persone che ringrazio per il loro affetto e so… - E_joebrown : RT @virginiaraggi: Ieri sera sono stata a cena nel quartiere Tuscolano, insieme a tantissime persone che ringrazio per il loro affetto e so… - luisaloffredo28 : RT @virginiaraggi: Ieri sera sono stata a cena nel quartiere Tuscolano, insieme a tantissime persone che ringrazio per il loro affetto e so… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi Continuità SONDAGGI COMUNALI/ A Milano il Cdx senza candidato batte Sala, a Roma e Napoli... Non ci sarà continuità con il prima. Questo vale solo per Milano, città all'avanguardia in Italia? ... Raggi fuorigioco con il suo 16% di consensi? La Raggi, come del resto lo stesso M5s, che sta ...

Letta 'a luglio in Calabria per voltare pagina'. E Giuseppe Conte incontra la Ventura Noi siamo stati all'opposizione di Raggi e Appendino. Da parte nostra non è stato immaginabile sostenere la continuità. Abbiamo dato un giudizio particolarmente negativo', conclude. Intanto, a ...

Raggi: "Continuità è la parola chiave, dobbiamo proseguire con lavoro iniziato" • TGCAL24.it TgCal24.it Non ci saràcon il prima. Questo vale solo per Milano, città all'avanguardia in Italia? ...fuorigioco con il suo 16% di consensi? La, come del resto lo stesso M5s, che sta ...Noi siamo stati all'opposizione die Appendino. Da parte nostra non è stato immaginabile sostenere la. Abbiamo dato un giudizio particolarmente negativo', conclude. Intanto, a ...