Rachel Zegler sarà la nuova Biancaneve della Disney

Si chiama Rachel Zegler, ha appena vent'anni e sarà la prossima protagonista del musical West Side Story. Ma non solo: è lei la nuova Biancaneve nel prossimo live action della Disney. Chi è Rachel Zegler? La notizia è stata data da Deadline, citando a sua volta il regista Marc Webb. "Le straordinarie capacità vocali di Rachel sono solo uno dei suoi doni. La sua forza, la sua intelligenza e il suo ottimismo diventeranno parte integrante della riscoperta della gioia in questa classica ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Biancaneve, Rachel Zegler chiarisce: 'Sono latina, ma non mi schiarirò la pelle' - erikuz997 : Bella Rachel Zegler ma la #Biancaneve perfetta era lei ? - ALisimberti : RT @_felisiahale: lungi da me voler offendere rachel zegler, ma ditemi come può questa giovane attrice interpretare biancaneve che, da desc… - Romj16 : RT @repubblica: Rachel Zegler sarà la nuova Biancaneve: 'Il sogno è realtà'. Ma non tutti approvano la scelta - JustNerd_IT : Rachel Zegler sarà #Biancaneve nel nuovo live-action #Disney - Leggi l'articolo completo su:… -