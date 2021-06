Quei manifesti elettorali erano regolari, il giudice di pace annulla la sanzione (Di sabato 26 giugno 2021) (Visited 273 times, 273 visits today) Notizie Simili: Dal turismo alla benzina fino alla montagna, la… Presi i fratelli dei furti di bancomat: operavano… Cimitero di Precenicco, la ... Leggi su friulioggi (Di sabato 26 giugno 2021) (Visited 273 times, 273 visits today) Notizie Simili: Dal turismo alla benzina fino alla montagna, la… Presi i fratelli dei furti di bancomat: operavano… Cimitero di Precenicco, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Quei manifesti Cresciamo, i genitori protestano e Muzzarelli fa rimuovere cartelli Ma quei manifesti non piacevano in piazza Grande. E di domenica, seppure la polizia municipale sia a ranghi ridotti, ha ricevuto l'ordine di rimuovere subito tutto. Qualcuno ha anche fotografato la ...

Dopo due anni la decisione, i manifesti elettorali affissi nel 2019 erano regolari Soddisfazione Lista per Precenicco per la decisione del giudice. Devono attende oltre due anni, ma alla fine il giudice di pace dà loro ragione: quei manifesti, affissi durante la campagna elettorale del 2019 , erano regolari. C'è soddisfazione da parte dei consiglieri comunali della Lista per Precenicco Giuseppe Napoli, Daniele Zamarian, ...

