Pupo | la verità sulla figlia Valentina | cosa è accaduto

Leggi su ck12

(Di sabato 26 giugno 2021), la storia diGhinazzi la terzadel cantante nata da una breve relazione con una sua fan, la ragazza è nata negli anni ’80 e il cantante l’ha riconosciuta in ritardo., la storia di, la terzariconosciuta in ritardo dal cantante (Foto dal Web)Il cantante ha dichiarato che la sua terzaès tata un errore, propriop erchè non è stato capace di darle il suo cognome sin da subito, ha dovuto aspettare 7 anni per riconoscerla, oggi i due hanno un bel rapporto. La famiglia dell’artista è una famiglia allargata, ...