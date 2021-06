Pupo: “Ho fatto l’amore con una fan ed è nata Valentina, riconosciuta dopo” (Di sabato 26 giugno 2021) Pupo ha parlato a Verissimo di quando ha scoperto di avere un’altra figlia, Valentina, nata nel 1983. «Mary era una mia fan di Alba. Ci eravamo intrattenuti dopo qualche serata e abbiamo fatto l’amore. Veniva ai miei concerti, mi aveva detto che aveva avuto una figlia. Ma non mi disse che era mia figlia, non mi voleva coinvolgere. dopo cinque anni, mi ha detto la verità. A mia moglie l’ho detto dopo un po’ di tempo, ora la ama come sua figlia». La scoperta di avere un’altra figlia è avvenuta nel 1983, la piccola aveva 5 anni ed è stata figlia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 giugno 2021)ha parlato a Verissimo di quando ha scoperto di avere un’altra figlia,nel 1983. «Mary era una mia fan di Alba. Ci eravamo intrattenutiqualche serata e abbiamo. Veniva ai miei concerti, mi aveva detto che aveva avuto una figlia. Ma non mi disse che era mia figlia, non mi voleva coinvolgere.cinque anni, mi ha detto la verità. A mia moglie l’ho dettoun po’ di tempo, ora la ama come sua figlia». La scoperta di avere un’altra figlia è avvenuta nel 1983, la piccola aveva 5 anni ed è stata figlia di ...

