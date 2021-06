Puglia, vietato il lavoro nei campi nelle ore più calde: l’ordinanza di Emiliano (Di sabato 26 giugno 2021) I braccianti delle campagne pugliesi non dovranno lavorare nelle ore più calde del giorno: è quanto disposto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un’ordinanza che vieta “il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12,30 alle 16 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021”. La decisione è arrivata anche in seguito alla morte, nelle campagne vicino Brindisi, di un bracciante agricolo di 27 anni che aveva lavorato molte ore sotto il sole. Si chiamava Camara Fantamadi ed era originario del Mali. Residente ad Eboli, si trovava in ... Leggi su tpi (Di sabato 26 giugno 2021) I braccianti delle campagne pugliesi non dovranno lavorareore piùdel giorno: è quanto disposto dal presidente della Regione, Michele, in un’ordinanza che vieta “ilin condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12,30 alle 16 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021”. La decisione è arrivata anche in seguito alla morte,campagne vicino Brindisi, di un bracciante agricolo di 27 anni che aveva lavorato molte ore sotto il sole. Si chiamava Camara Fantamadi ed era originario del Mali. Residente ad Eboli, si trovava in ...

