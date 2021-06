Puglia, ordinanza: nei giorni di emergenza caldo vietato il lavoro con prolungata esposizione al sole fra le 12,30 e le 16 Provvedimento del presidente della Regione (Di sabato 26 giugno 2021) Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza n.182 avente ad oggetto “Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole – ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanita? pubblica”. L’ordinanza dispone che: è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 giugno 2021) IlMichele Emiliano ha emanato l’n.182 avente ad oggetto “Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni dialcontingibile ed urgente per motivi di igiene e sanita? pubblica”. L’dispone che: èilin condizioni dial, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021, ...

