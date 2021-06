Puglia, l'ordinanza di Emiliano: vietato lavorare nei campi nelle ore più calde (Di sabato 26 giugno 2021) Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un'ordinanza regionale che vieta 'il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 giugno 2021) Il presidente della RegioneMicheleha emanato un'regionale che vieta 'il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia ...

