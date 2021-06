Puglia, la morte del 27enne: Emiliano vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde (Di sabato 26 giugno 2021) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza regionale che vieta "il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 giugno 2021) Il presidente della Regione, Michele, ha emanato un'ordinanza regionale che"ilin condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia...

