Puglia, Emiliano ferma il lavoro nei campi nelle ore più calde (Di sabato 26 giugno 2021) Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha vietato ieri «il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12:30 alle 16.00». L'ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 31 agosto, ma riguarderà soltanto il lavoro agricolo. Lo stop sarà limitato ai giorni di rischio elevato indicati sul sito web www.worklimate.it. Il progetto, sostenuto da Centro nazionale delle ricerche (Cnr) e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), fornisce mappe aggiornate del rischio termico su tutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

