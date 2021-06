Prof ucciso e bruciato | la foto-trappola delle scarpe per incastrare l’operaio della fattoria

Leggi su bergamonews

(Di sabato 26 giugno 2021) Il 14 ottobre 2018 i carabinieri convocano in caserma a Bergamo Pal Surinder e Singh Mandip, indiani di 56 e 37 anni. Undici giorni prima nelladidattica in cui lavorano, la Cascina dei fiori a Entratico, è statocon 23 coltellate e dato alle fiamme il titolare Cosimo Errico, 58enne di Bergamo, docente di chimica all’istituto Natta. I due in quei giorni sono solo persone informate sui fatti, come tutti quelli che avevano rapporti con la vittima. Gli investigatori, tra l’altro, privilegiano la pista dell’omicidio passionale. L’arma non è mai stata ritrovata. Ma c’è una traccia. Quella rinvenuta sul luogo del delitto, di una scarpa ...