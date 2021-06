Pride Roma da piazza Vittorio la marcia tra "Orgoglio e Ostentazione" (Di sabato 26 giugno 2021) "Leggo che il corteo del Roma Pride è aperto da un ragazzo travestito da 'Cristo Lgbt', con stimmate colorate e bandiera arcobaleno - socializza il suo disappunto la presidente di Fratelli d'Italia ... Leggi su roma.corriere (Di sabato 26 giugno 2021) "Leggo che il corteo delè aperto da un ragazzo travestito da 'Cristo Lgbt', con stimmate colorate e bandiera arcobaleno - socializza il suo disappunto la presidente di Fratelli d'Italia ...

Advertising

gualtierieurope : Diritti, partecipazione, unità: buon Pride, #Roma #Pride2021 - carmelitadurso : Oggi Roma e Milano saranno invase dall’onda arcobaleno in occasione dei #pride, che io sostengo e sosterrò sempre p… - elio_vito : Pronto per il #Pride2021 @Roma_Pride ?????? #DdlZan_Subito_Legge ?????? - ALisimberti : RT @SecolodItalia1: Sfregio al Roma Pride: in corteo un Cristo Lgbt. Meloni: inaccettabile. Offesi milioni di fedeli - ggloriasparkles : ok ora che ho avuto news delle mie moots al pride a roma devo cercare news su quelle a padovaaaaa ?? -