Pride, manifestazioni in sei città anche per la battaglia sul Ddl Zan: “Orgoglio e ostentazione” (Di sabato 26 giugno 2021) Pride, manifestazioni in sei città anche per la battaglia sul Ddl Zan Dal palco del Pride di Milano il sindaco Giuseppe Sala ribadisce l’impegno politico della città a promuovere l’inclusione omosessuale e sostenere il disegno di legge Zan. “Il tempo è scaduto”, dichiara nel corso della manifestazione partita dall’Arco della Pace – che andrà avanti per tutto il giorno – e regala un orologio color arcobaleno al relatore del discusso disegno di legge, il parlamentare dem Alessandro Zan. “Scandisca il tuo tempo per raggiungere l’obiettivo finale della legge contro ... Leggi su tpi (Di sabato 26 giugno 2021)in seiper lasul Ddl Zan Dal palco deldi Milano il sindaco Giuseppe Sala ribadisce l’impegno politico dellaa promuovere l’inclusione omosessuale e sostenere il disegno di legge Zan. “Il tempo è scaduto”, dichiara nel corso della manifestazione partita dall’Arco della Pace – che andrà avanti per tutto il giorno – e regala un orologio color arcobaleno al relatore del discusso disegno di legge, il parlamentare dem Alessandro Zan. “Scandisca il tuo tempo per raggiungere l’obiettivo finale della legge contro ...

AValvecchia : RT @mara06844397: Intanto a Roma, piazza Vittorio, assembramenti autorizzati...gay pride, senza dubbio manifestazione pacifica ma il Covid… - Bobbio65M : RT @mara06844397: Intanto a Roma, piazza Vittorio, assembramenti autorizzati...gay pride, senza dubbio manifestazione pacifica ma il Covid… - bianca_log : RT @wirko94: Bene così ma rimarchiamo che i pride sono LE MANIFESTAZIONI POLITICHE attualmente più partecipate in Italia (e non solo), e ch… - wirko94 : Bene così ma rimarchiamo che i pride sono LE MANIFESTAZIONI POLITICHE attualmente più partecipate in Italia (e non… - Eo10374352 : Oggi a Roma e Milano le manifestazioni Pride........ per I rossi e gli arcobaleno il covid non esiste evidentemente...... -