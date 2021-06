Pride day, in migliaia alle parate di Roma e Milano. Zan: «È ora che l’Italia decida da che parte stare» (Di sabato 26 giugno 2021) Da nord a sud, hanno sfilato oggi in tutta Italia i colori arcobaleno in occasione del Pride e della giornata mondiale dell’orgoglio Lgbtq+. A Milano migliaia di persone si sono ritrovate alle 16 all’Arco della Pace per l’inizio della parata dopo giorni di proteste e polemiche sul Ddl Zan a causa della nota invita dal Vaticano. «l’Italia deve decidere da che parte stare, il problema con Salvini non è personale, è politico», ha dichiarato Alessandro Zan a margine dell’inizio del Pride a Milano. «Come possiamo noi sederci a un tavolo di ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) Da nord a sud, hanno sfilato oggi in tutta Italia i colori arcobaleno in occasione dele della giornata mondiale dell’orgoglio Lgbtq+. Adi persone si sono ritrovate16 all’Arco della Pace per l’inizio della parata dopo giorni di proteste e polemiche sul Ddl Zan a causa della nota invita dal Vaticano. «deve decidere da che, il problema con Salvini non è personale, è politico», ha dichiarato Alessandro Zan a margine dell’inizio del. «Come possiamo noi sederci a un tavolo di ...

Advertising

Open_gol : «Se uno oggi dice “gli ebrei devono morire” scatta la legge Mancino per istigazione all’odio religioso. Ma se affer… - ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: Pride day ?? ?? marta_mereghetti #milano #26giugno #Pride2021 - CiaobyDany : RT @Open_gol: «Il problema con Salvini non è personale, è politico», ha detto Alessandro Zan a margine dell’inizio del Pride milanese http… - Open_gol : «Il problema con Salvini non è personale, è politico», ha detto Alessandro Zan a margine dell’inizio del Pride mila… - FAIRYH0SHI : comunque dopo salgo su a farmi le foto e niente era per dirvelo che se floppano piango <\3 NOT ON PRIDE DAY -