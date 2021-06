Prezzi energia | stangata record per l' estate | +12% luce | +21% gas | Per le famiglia una maggiore spesa di 284 euro

(Di sabato 26 giugno 2021) 'Impennata deidell'sulle bollette di elettricità e gas dal primo luglio 2021 in Italia'. Lo stima Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, in vista dell'...

'Impennata dei prezzi dell'energia e stangata sulle bollette di elettricità e gas dal primo luglio 2021 in Italia'. Lo stima Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, in vista dell'aggiornamento trimestrale. Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia "la ripresa dell'economia europea sta incontrando un primo ostacolo nell'impennata dei prezzi dell'energia che per l'Italia porta un forte..." Se i rialzi saranno confermati, si prevede una maggiore spesa di 284,5 euro per la famiglia tipo su base annua. Questo annullerebbe i cali accumulati nel 2020 durante la pandemia.