Presenza listeria: Carrefour ritira lotto crostini alla toscana (Di sabato 26 giugno 2021) I crostini alla toscana oggetto del richiamo sono venduti in confezioni preincartate di peso variabile e presentano il numero di lotto 210510 Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 giugno 2021) Ioggetto del richiamo sono venduti in confezioni preincartate di peso variabile e presentano il numero di lotto 210510

Crostino toscano con listeria, scatta il ritiro al Carrefour: ecco il prodotto da evitare Il richiamo, come spiega ilfattoalimentare.it , è dovuto alla 'presenza di Listeria monocytogenes emersa a seguito di campionamento effettuato in autocontrollo'.

Carrefour ritira crostini per la presenza di listeria Attenzione ai crostini commercializzati da Carrefour. La nota catena di supermercati ha appena ritirato un lotto di crostini alla toscana per la presenza di Listeria monocytogenes. L'avviso, pubblicato nella sezione 'Richiamo prodotti' del sito di Carrefour, rivela che a seguito di campionamento effettuato in autocontrollo da parte dello ...

