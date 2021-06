Pozzuoli | riapre il tempio duomo con giovani e donne dell’area penale

(Di sabato 26 giugno 2021) Al via il progetto culturale “Puteoli Sacra” che impegnerà gli istituti Penitenziari di Nisida e. All’inaugurazione anche il Presidente della Camera Roberto Fico. A strapiombo sul mare, in un luogo antico e misterioso, nasce un percorso di recupero e inclusione per ragazzi eprovenienti dall’area. Prende il via “Puteoli Sacra”, progetto che

A strapiombo sul mare, in un luogo antico e misterioso, nasce un percorso di recupero e inclusione per ragazzi e donne provenienti dall'area penale. Prende il via 'Puteoli Sacra', progetto che riapre il tempio duomo, il museo e gli ipogei diocesani nel Rione Terra. Al via il progetto culturale 'Puteoli Sacra' che impegnerà gli Istituti Penitenziari di Nisida e Pozzuoli: all'inaugurazione il Presidente della Camera Roberto Fico.