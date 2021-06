Portogallo, Santos: “Contro il Belgio come una finale da vincere” (Di sabato 26 giugno 2021) Il tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match Contro il Belgio previsto per domani, 27 giugno alle ore 21.00. Ecco quanto riportato dall’Ansa: “Questa è un finale: non è da giocare, è da vincere. Il Belgio è un avversario forte, ma noi dobbiamo essere più forti di loro. Chi farò giocare domani oltre a Cristiano Ronaldo? Ancora non ho deciso“. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Il tecnico del, Fernando, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del matchilprevisto per domani, 27 giugno alle ore 21.00. Ecco quanto riportato dall’Ansa: “Questa è un: non è da giocare, è da. Ilè un avversario forte, ma noi dobbiamo essere più forti di loro. Chi farò giocare domani oltre a Cristiano Ronaldo? Ancora non ho deciso“. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

