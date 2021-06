Ponte Morandi: «La tragedia si poteva evitare». Chiesto il processo per 59 persone (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu – Quando ha investito Autostrade per l’Italia per la manutenzione del Ponte Morandi? Meno di mezzo milione da quando, ad inizio millennio, l’infrastruttura è passata alla società dei Benetton. Fanno all’incirca 26mila euro l’anno. E’ anche attorno a questa cifra, di per sé decisamente indicativa, che la Procura di Genova costruisce parte della requisitoria con la quale ha Chiesto ieri ben 59 rinvii a giudizio per il crollo del viadotto Polcevera. Una tragedia che poteva, secondo i magistrati, essere evitata. Speso più per l’indagine che per la manutenzione del Ponte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu – Quando ha investito Autostrade per l’Italia per la manutenzione del? Meno di mezzo milione da quando, ad inizio millennio, l’infrastruttura è passata alla società dei Benetton. Fanno all’incirca 26mila euro l’anno. E’ anche attorno a questa cifra, di per sé decisamente indicativa, che la Procura di Genova costruisce parte della requisitoria con la quale haieri ben 59 rinvii a giudizio per il crollo del viadotto Polcevera. Unache, secondo i magistrati, essere evitata. Speso più per l’indagine che per la manutenzione del...

