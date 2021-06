Polizia, il killer di Worzburg 'non era un noto islamista' (Di sabato 26 giugno 2021) Gli investigatori tedeschi non hanno ancora individuato il movente che ieri ha spinto un giovane somalo ad attaccare con un coltello i passanti Wurzburg, provocando tre morti e cinque feriti, due ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Gli investigatori tedeschi non hanno ancora individuato il movente che ieri ha spinto un giovane somalo ad attaccare con un coltello i passanti Wurzburg, provocando tre morti e cinque feriti, due ...

Advertising

AlbertoCamerra : 'Un fumetto nero come la notte e cattivo come un serial killer, il Morto è un personaggio dal passato misterioso, i… - Sabrina60783285 : RT @BarbieXanax: Samuel Little è stato il serial killer più prolifico degli USA, disegnava ritratti delle sue vittime, l'unico modo per la… - BarbieXanax : Samuel Little è stato il serial killer più prolifico degli USA, disegnava ritratti delle sue vittime, l'unico modo… - Veruska89835965 : @G_r_e_i_s_ Un serial killer tortura ed uccide le sue vittime, durante partite a carte cn la polizia,che ogni volt… - VitaFerox : @Bebo2173 @enzo6619 @jacoposimonetta @RadioSavana la polizia ha regole d'ingaggio decise dal proprio governo, non p… -