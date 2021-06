Pogba-Juve, la proposta di rinnovo del Manchester United per trattenerlo (Di sabato 26 giugno 2021) La trattativa Pogba-Juve è molto particolare: i bianconeri vogliono il ritorno del francese, ma dall’altra parte il Manchester United sta cercando di trattenerlo. Secondo quanto riportato da Tutto Juve, gli inglesi sono pronti ad offrire un rinnovo allo stesso Pogba: pari a 24 milioni a stagione. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Paul Pogba può davvero tornare alla Juventus Juventus, Paratici e il centrocampo ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 26 giugno 2021) La trattativaè molto particolare: i bianconeri vogliono il ritorno del francese, ma dall’altra parte ilsta cercando di. Secondo quanto riportato da Tutto, gli inglesi sono pronti ad offrire unallo stesso: pari a 24 milioni a stagione. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Paulpuò davvero tornare allantusntus, Paratici e il centrocampo ...

