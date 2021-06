Picchiata | miancciata e le incendiano l’auto | ex reagisce male alla nuova relazione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, nell’ambito di indagini coordinate dalle Procura di Napoli Nord, hanno arrestato, in esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare, un 25enne del posto, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti verso famigliari e incendio. L’uomo, da tempo, aveva posto in essere diverse condotte violente nei confronti della donna con cui è in fase di separazione, arrivando più volte a percuoterla con schiaffi e pugni. I militari, nel corso delle indagini, hanno inoltre scoperto che l’uomo l’8 e il 9 giugno scorsi ha forato le quattro ruote deldella ex moglie e, a distanza di ...