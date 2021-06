Perseguita la ex fidanzata con messaggi, appostamenti sotto casa e violenza fisica: arrestato stalker 25enne (Di sabato 26 giugno 2021) Fermato dopo aver reso la vita impossibile alla sua ex fidanzata. Nelle prime ore di oggi, 26 giugno, i carabinieri della stazione di Lanciano e del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale ... Leggi su chietitoday (Di sabato 26 giugno 2021) Fermato dopo aver reso la vita impossibile alla sua ex. Nelle prime ore di oggi, 26 giugno, i carabinieri della stazione di Lanciano e del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale ...

