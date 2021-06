Pepe | il segreto della longevità | “Un amico mi porta il miele dal Brasile”

(Di sabato 26 giugno 2021), difensore del Porto e del Portogallo, ha compiuto quest’anno 38 anni. Un età che, perlomeno a livello calcistico, non sembra dimostrare. “Amo quello che faccio: giocare a calcio. Ho il privilegio di fare quello che amo. Ogni giorno che mi alzo lo faccio con il più grande piacere”, ha esordito il classe ’83, in grandissima forma e pronto a sfidare il Belgio all’interno degli ottavi di finale di Euro 2020. Poi un aneddoto sulsua: “Il mio? Beh, se devo dirla tutta, ho unche miildal ...

Advertising

sportface2016 : #Calcio #Pepe, un alimento è il segreto della longevità del 38enne difensore di Porto e Portogallo - LucaErma : RT @GianniCuperIoPD: #DraghiConvince Alessandro Borghese che l’ingrediente segreto della cacio e pepe sono le riforme. - GianniCuperIoPD : #DraghiConvince Alessandro Borghese che l’ingrediente segreto della cacio e pepe sono le riforme. -

Ultime Notizie dalla rete : Pepe segreto

Sportface.it

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Ildella longevità di: 'Un ...1 spicchio Aglio Leggo. Ilper avere patate al forno super croccanti come fritte? Bisognare usare il miele Leggi anche. Torta 6 bicchieri al Nesquik: Il dolce più soffice e facile, da ...Pepe, difensore del Porto e del Portogallo, ha compiuto quest’anno 38 anni. Un età che, perlomeno a livello calcistico, non sembra dimostrare. “Amo quello che faccio: giocare a calcio. Ho il privilegi ...IL MIELE - Leader del Porto e della sua Nazionale insieme a Cristiano Ronaldo, Pepe, a 38 anni e qualche mese, è ancora in grandissima forma e lo sta dimostrando sul campo. 40 partite in stagione con ...